Ergin Ataman: Tedbirleri alacağız

Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği TOFAŞ'ı 83-72 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın ilk yarısında çok iyi basketbol oynadık ama ikinci yarısında çok kötü oynadık. Tedbirleri alacağız" dedi.

Karşılaşmada 24 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma ile yıldızlaşan Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise, "Bu maçın ardından konuşmak çok kolay değil, ikinci yarıya çok daha agresif başladılar, yüksek seviyede pres yaptılar. Biz de oynamayı durdurduk ikinci yarıda, ikinci yarıdaki oyun bizim oyumuz değildi. Umarım bu tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.