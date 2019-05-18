Ergin Ataman: 'Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak'

Turkish Airlines EuroLeague'de finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yarınki final maçı öncesinde son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14’ünde Final Four'a kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip CSKA Moskova’yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca Final Four'un basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza’da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza’ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye’ye dönerken 2-3 saat Ibiza’da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.



