Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi ve üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'te koç Ergin Ataman, ''Son periyotta adeta intihar ettik.'' dedi ve ekledi:

'Değerlendirme yapmak çok kolay değil'

''Böyle bir mağlubiyetten sonra değerlendirme yapmak çok kolay değil. Son periyotta adeta intihar ettik, minik takımlar gibi oynadık ve öyle hatalar yaptık. LDLC ASVEL Villeurbanne takımını tebrik ediyorum. Özellikle son çeyrekte çok çaba sarf ettiler ve oyunu değiştirdiler.''







