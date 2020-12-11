Ergin Ataman: Son bölümde basit hatalar yaptık

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya Klemen Prepelic'in son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde kritik hatalar yaptıklarını belirtti.

İşte Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları:

"Her iki takımın da iniş çıkışlar yaşadığı bir maç oldu. Birinci ve üçüncü çeyrekte iyi oynadığımızı düşünüyorum ama maçın son 3-4 dakikasında maç elimize geldiğinde çok basit top kayıpları yaptık ve potaya atak etmeyi beceremedik. Böyle olunca bu sonuç normal, basketbol böyle. Serbest atışı kaçırdık ve son saniye basketi buldular. Valencia'yı tebrik ederim"



