Ergin Ataman: Sıralamadaki yerimiz bizi mutsuz ediyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde Barcelona'yı konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Ssıralamadaki yerlerinden mutsuz olduklarını ve bu nedenle artık her maçı bir Play-Off karşılaşması gibi dikkatli oynamaları gerektiğini aktaran Ergin Ataman, "FC Barcelona, Euroleague’in en iyi takımlarından biri. Özellikle Nikola Mirotic ve Cory Higgins’in skor gücünü ve Nick Calathes’in asistlerini durdurmalıyız. Hücumda tempolu oyun düzenimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Sıralamadaki yerimiz bizi mutsuz ediyor. Dört maçı son pozisyonda kaybettik. Artık her maçı bir play off maçı gibi dikkatli oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.