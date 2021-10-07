Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Krunoslav Simon'un sakatlığının yarattığı etkiye dikkat çeken Ataman, "CSKA Moskova ile zorlu bir maça çıkacağız. Alexey Shved ve Marius Grigonis’in katılması ile hücum güçleri çok yükseldi. Will Clyburn, Daniel Hackett, Iffe Lundberg ile etkili olurken, pota altında Tornike Shengelia ve Johannes Voigtmann’ın dış şut ve fizik gücünü kullanıyorlar. Simon’un sakatlığı hücum sistemimizde ciddi sıkıntı yaratıyor. Maçı kazanmak için mutlaka savunma sertliğini üst seviyeye çıkarıp, ribauntlarda etkili olarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.