Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirten Ataman, "Zalgiris Kaunas, EuroLeague’e üç deplasman galibiyeti alarak en formda başlayan takım. Biz ilk iki hafta sergilediğimiz kötü oyun sonrasında ALBA Berlin karşısında iyi basketbolumuza dönerek ritim bulmaya başladık. Zalgiris Kaunas maçını kazanmak için hücumda kolektif oyunumuza devam etmemiz gerekiyor. Seyirci önünde zor ve gerçek bir deplasman maçına çıkacağız" ifadelerini kullandı.