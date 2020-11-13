Ergin Ataman: Seriyi devam ettirmek istiyoruz

Euroleague’de sezona iyi bir giriş yapamasa da son haftalarda Maccabi ve Olympiakos'la galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes bugün zorlu Panathinaikos deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesinde değerlendirmede bulunan coach Ergin Ataman şunları söyledi: “Panathinaikos iyi savunma yapıp ribauntlarda etkili olan bir takım. Hücumda ise Nedovic, Foster ve Papapetrou gibi skorer oyuncuları var. Yine eksik bir kadro ile oynayacağımız bir maç olacak. Her top için savaşarak galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz”. Bir maç eksiği bulunan Efes 6 karşılaşmada 3 galibiyet alırken 2 maç eksiği bulunan PAO'nun ise 2 galibiyet, 3 yenilgisi var.