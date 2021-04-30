Ergin Ataman'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İki takım da çok iyi mücadele etti. Garip bir maç oldu. İlk 5-6 dakikada 0-17 geride başladık. Sonra maçın gidişatını değiştirdik ve son beş dakikaya kadar maçı kontrol ettik. Bu akşam 4-5 oyuncumuz dışında bize katkı verecek altıncı veya yedinci oyuncuyu bulamadık. Maçın ilk bölümünü değiştirmek için büyük bir çaba ortaya koyan oyuncularımız da yoruldu ve son beş dakikada kaybettik. Real Madrid‘in kazandığı ilk maçta olduğu gibi rakibimiz yine pes etmedi. Seri 2-2. Zorlu bir seri oluyor. Serinin finalini İstanbul’da oynayacağız.