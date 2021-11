Ergin Ataman: Sen zafere inanırsan zafer de sana inanır

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 11. hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sıralamadaki yükseliş adına mutlaka kazanmaları gerektiğini aktaran Ataman, "Olympiacos maçında yakaladığımız sinerjiyi hep birlikte AS Monaco maçına yansıtmalıyız. AS Monaco’da Mike James her zamanki gibi büyük bir tehlike, pota altında Donta Hall çok atletik ve Donatas Motiejunas da çok yönlü bir uzun. Onlar da sezona çok iyi başladı. Sıralamada üst sıralara tırmanmamızı devam ettirmek için mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Sen zafere inanırsan, zafer de sana inanır. Mücadeleye devam..." ifadelerini kullandı.