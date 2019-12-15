Ergin Ataman: "Savunmamız yine çok iyiydi"

Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, savunmada yine iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

15 Aralık 2019, Pazar 03:46
- A +
Ergin Ataman: 'Savunmamız yine çok iyiydi'

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup etti. 

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. 

Savunmada iyi bir maç çıkardıklarını belirten Ataman, "İlk yarı hücumda çok şut kaçırdık, çok da iyi oynamadık. Aslında hep doğru atışları bulduk, topu iyi çevirdik ama şutları sokamadık. Savunmamız yine çok iyiydi. Devre arasında konuştuk, aynı sistemle oynayacağız, şutları sokmaya çalışacağız diye, çünkü Fenerbahçe topa baskı yapıyordu, ikili sıkıştırma yapıyordu. Topu iyi paylaştık, skorerlerimiz devreye girdi ve farkı açıp, maçı kazandık" dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...