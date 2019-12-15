Ergin Ataman: 'Savunmamız yine çok iyiydi'

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup etti.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Savunmada iyi bir maç çıkardıklarını belirten Ataman, "İlk yarı hücumda çok şut kaçırdık, çok da iyi oynamadık. Aslında hep doğru atışları bulduk, topu iyi çevirdik ama şutları sokamadık. Savunmamız yine çok iyiydi. Devre arasında konuştuk, aynı sistemle oynayacağız, şutları sokmaya çalışacağız diye, çünkü Fenerbahçe topa baskı yapıyordu, ikili sıkıştırma yapıyordu. Topu iyi paylaştık, skorerlerimiz devreye girdi ve farkı açıp, maçı kazandık" dedi.