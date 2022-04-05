Ergin Ataman: Şampiyonluk unvanımızı koruyacağız

Turkish Airlines Euroleague 19. hafta erteleme maçında 6 Nisan 2022, Çarşamba günü Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Play-off’lara kazanarak girmek istediklerini belirten Ergin Ataman, şampiyonluk unvanlarını bu yıl da koruyacaklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

“Bayern Münih sert savunma yapan, hücumda kontrollü oynayan; Vladimir Lucic, Darrun Hilliard ve Augustine Rubit ile skor bulan bir takım. Play-off’lara kazanarak girmek ve moralli başlamak istiyoruz. Hep birlikte hedefe kilitlendik. Şampiyonluk unvanımızı bu yıl da koruyacağız!”

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