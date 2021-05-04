Ergin Ataman: Şampiyonluk için oynayacağız

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bizim için harika bir seri oldu. Arkadaşım Pablo Laso’yu ve Real Madrid‘i tebrik ederim. Asla vazgeçmediler. Bu akşam da üçüncü çeyrekte maçı kırma şansımız vardı. 12 sayı öne geçtik.

Umarım Simon’un şutunda tarih tekerrür eder. Simon’un şutuyla maçı kırmayı başardık. Son iki senedir oynadığımız basketbolla Final Four’u, finali ve şampiyonluğu hak ediyoruz. Bugün belki iyi oynayamadık ama çok savaştık. Belki Simon’un şutu şans şutuydu ama Real Madrid de şansı yardımıyla hücum ribauntlarından sonra birkaç kez üçlük buldular.

"Aydın Örs'ten mesaj aldım, çok duygulandım"

Bu sabah buraya gelirken benim için çok önemli bir basketbol adamından mesaj aldım: ‘Ergin, siz bunu hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum. Siz kazanacaksınız. Benle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum”. Üç haftadır yoğun bakımda yatan değerli hocam Aydın Örs 2 gün önce normal odaya çıktı. Daha önce hep oğluyla konuşup ondan haber alıyordum. İlk kez ondan böyle bir mesaj aldım ve çok duygulandım. Ona çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun diliyorum. Ona; ‘Sevgili hocam, Türk antrenörler olarak bizlerin daha yapacağı çok şey ve kazanacağı çok kupa var’ diye yanıt verdim. Beni çok mutlu eden bir olaydı. Sizlerle paylaşmak istedim