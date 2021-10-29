Ergin Ataman: Şampiyon olduğumuzu hatırladık

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. hafta mücadelesinde sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 94-60'lık skorla yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmayı değerlendirdi.

Ergin Ataman maçın önemine vurgu yaptı ve harika bir basketbol oynadıklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için tabi ki çok önemli bir maçtı. Simon ve Micic'in sakatlıktan dönmesiyle, kısa pozisyonda çok daha fazla seçeneğimiz oldu. Bu son üç senedir oynadığımız basketbol için en önemli konulardan birisiydi. 44 ribaunt aldık ki, bu da hücuma hızlı çıkmak için önemliydi. Topu iyi paylaştık. Harika bir basketbol oynadık, şampiyon gibi oynadık. Şampiyon olduğumuzu hatırladık. 26 asist yaptık, hücumumuz için anahtar konulardan birisiydi. Büyük bir enerji ve özgüvenle oynadık. Euroleague bir maraton, bu akşam yaşadığımız sakatlıklardan ve problemlerden sonra daha iyi olacağımıza dair sinyaller verdik."





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