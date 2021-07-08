Ergin Ataman: Sahada patron benim

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yayınlanan programda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ardından Euroleague'i kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'ı konuk etti. Kasapoğlu'nun "Sürdürülebilirliği yakalama ve bu çerçevede azmin, inancın, hırsın önemi nedir?" sorusuyla başladığı söyleşide Ataman, "Önemli olan iyi bir temeli atabilmek. Boş bir özgüvenin bence bir anlamı yok. Çok genç yaşta Efes’te Aydın hocanın yanında başladım. 30 yaşında antrenörlüğe soyundum. 34 yaşında İtalya'ya gittim. O sene iki numaralı kupa olan Saporta'da Avrupa Şampiyonu olduk. Bütün bunlar bana çok genç yaşta büyük bir özgüven verdi. "Bana, 'başarılısın ama en büyük kupayı da kazanmadın' diyorlardı. Tamam, peki en büyük kupanın da zamanı geldi. Önce kendin inanacaksın sonra da yönetimi inandıracaksın" dedi.

'Başarının gelmesini beklemeyeceksin'

Bakan Kasapoğlu'nun, "Küçük maç, büyük maç zihninizde bu şekilde bir ayrım var mı?" sorusunu "Khimki ile Alba Berlin ile karşılaştığımız zaman bir Barcelona ile CSKA ile karşılaştığınızdan farklı oluyor. Takımın çok rahatladığını hissedersem maçtan bir gün önce antrenmanda biraz sert giderim. Antrenmanda olay çıkartırım" şeklinde cevaplayan Ataman, Kasapoğlu'nun "Sizin hikayenize baktığımızda en başından beri hayal kurma var ve o hayalin içini doldurma, her geçen gün o çıtayı yükseltme önümüze çıkıyor" saptamasına şu karşılığı verdi: "Bazen gençlerimiz ümitsizliğe düşüyorlar. İyi bir eğitim almaları lazım. Lokal kalmayacaklar. Bu işte Türk, Alman, İtalyan, Amerikalı diye bir kavram yok. Tabii çalışan insana Allah da yardım eder. Başarının sana gelmesini beklemeyeceksin. Sen başarıya doğru gideceksin."

'Basketbol benim hayatım'

Ergin Ataman, Bakan Kasapoğlu'nun "Hocam farklı takımları çalıştırdınız, farklı bütçeler de olsa her birinde bir başarı görüyorum" ifadesine şu karşılığı verdi: "Anahtar kelime adanmışlık. Basketbol antrenörlüğünü bir iş olarak görmüyorum. Benim hayatım. EuroLeague’in yılın en iyi antrenörü seçtiler. Hedefim bu yılın antrenörü olmaya devam etmek. Dışarda özel hayatımda oyuncularla arkadaş gibiyimdir ama sahaya çıktığım zaman şunu bilir herkes. Patron benim. Larkin, Micic, Dunston hepsi yıldız oyuncular ama hepsi bilirler ki o sahanın patronu Ergin hoca. Ben de onlara bu güveni nasıl sağlıyorum? Kim iyi ise o oynar. En güzel örneğini bu sene Sertaç yaptı. Üçüncü pivot iken takımın 2 dakika oynamayan oyuncusu iken en iyi oyuncusu durumuna geldi, Barcelona’ya gitti. Umutsuzluğa hiç kapılmadım ama endişeye kapıldığım oldu mu? Evet, oldu. Real Madrid ile oynadığımız 5. maç bu sene bizim yaşadığımız yani benim yaşadığım en stresli maçtı."

'Obradovic'ten çok şey öğrendim'

"Türkiye’ye Obradovic geldi. Avrupa’nın en başarılı, en kariyerli antrenörü. Ben ondan çok şey öğrendim. İlk başlarda kaybediyordum sonra yenmeye başladım. Benim takımım şampiyon olmaya başladı. Amerika’ya gittim San Antonio Spurs’te Popovic’in yanında 2-3 ay kaldım. Ne yapıyorlar diye izledim. Her meslekte başarılı insanları kendine rol model olmalı, sonra kendi üzerine koymalı. Hiçbir zaman o kompleks içine girmemeli."

'Evde Sarp baskısı var'

"Oğlum Sarp çok meraklı. Çocukluğundan beri kendini basketbol sahasının içinde buldu ve benim belki de kariyerimin en parlak dönemine denk geldi. Kaybettiğimiz maçlardan sonra eşimle eve gelirim sabaha kadar konuşmam ama Sarp daha arabanın içinde, 'Baba niye orada mola almadın, baba Dunston’ı fazla oynattın, keşke orada Tibor’u oynatsaydın. Larkin neden çok oynadı bugün çok formda değildi, onun yerine Beaubois’yı oynatsaydın' gibi sorular soruyor. Basın baskısı, kamuoyu baskısı, yönetim baskısı bende. Evde bir de Sarp’ın baskısı var."

' NBA 'den 2 sene sonra gelirler'

"Basketbolla ilgili gençlik hayallerimin tamamını gerçekleştirmiş bir hoca olarak şimdi artık önümde de bir NBA’de hocalık hayali var. Bugüne kadar NBA’de Avrupa’da başarılı olmuş hiçbir hocayı almadılar. Avrupa’nın en iyi hocası oldum. Önümüzdeki 1-2 sene daha bu sürdürebilirliği devam ettirebilirim. Ondan sonra da onlar gelirler ve ben bundan çekinmem."