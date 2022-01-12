Ergin Ataman: Rövanşı alacağız

Turkish Airlines Euroleague 21. haftasında 13 Ocak Perşembe günü, Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre görüşlerini paylaşan Ergin Ataman, şu sözleri dile getirdi:

"Barcelona’da bu maçı kazanmamız için onların sertliğine mental ve fiziksel olarak karşılık vermeliyiz. İstanbul’da uzatma bölümü sonucunda kaybettiğimiz maçın rövanşını alacağız."



