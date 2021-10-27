MENÜ

Ergin Ataman: Ribaunt hakimiyeti bizim için çok önemli

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. hafta maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ribaunt hakimiyetinin kendileri adına büyük önem taşıdığını belirtti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 09:38 Son Güncelleme:
- A +
Ergin Ataman: Ribaunt hakimiyeti bizim için çok önemli

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. 

İlgili Haberler
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Ribaunt hakimiyetinin önemine dikkat çeken Ataman, "Panathinaikos Opap’ta Nemanja Nedovic ve Ioannis Papapetrou çok etkili. Pota altında da Georgios Papagiannis’i durdurmamız gerekiyor. Kontrollü oyun ve ribaunt hakimiyeti bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...