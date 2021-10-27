Ergin Ataman: Ribaunt hakimiyeti bizim için çok önemli

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.





Ribaunt hakimiyetinin önemine dikkat çeken Ataman, "Panathinaikos Opap’ta Nemanja Nedovic ve Ioannis Papapetrou çok etkili. Pota altında da Georgios Papagiannis’i durdurmamız gerekiyor. Kontrollü oyun ve ribaunt hakimiyeti bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.