Ergin Ataman şunları söyledi:

“İki takım da büyük bir mücadele verdi. Bu akşam oynayan tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Baskonia ile oynamak kolay değil çünkü Polonara ve Peters ile uzun rotasyonunu doldurduklarında onlara karşı düzenli savunma yapmak zor. Bence şu ana kadar EuroLeague’in en iyi savunma takımıyız ama bu akşam böyle bir oyun tarzı karşısında savunma yapmakta zorlandık. Hücumda ise kendi düzenimizde oynadık. Son çeyrekte o düzeni bıraktığımızda Larkin, skorer yanını gösterdi ve bu bizim takımımız için çok önemli. Çünkü her zaman düzenli set hücumu oynayamazsınız. Bazen Baskonia‘daki Henry ve bizdeki Larkin gibi oyuncular skor üretiyor, pozisyon yaratıyor. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Her iki takımın da kazanma şansı vardı. Özetle bizim için iyi bir galibiyet.

Baskonia için üzgünüm çünkü şu an playoff konusunda sıkıntıda olduklarını biliyorum ama bizim için ilk dörtte avantajı almak çok önemli.

Şu anda playofflarda olmayı hak eden 10 takım var. Baskonia gibi Valencia da playoff'larda olmayı hak ediyor ama bu bir oyun. Eğer daha fazla kazanırsanız, orada oluyorsunuz. 12 ya da 16 hafta önce 13. sıradaydık, şu an dördüncü sıradayız. Basketbol böyle. Baskonia çok iyi takım, çok iyi bir kulüp ve çok iyi basketbol oynuyorlar ama bence Valencia, Zenit, Real Madrid de öyle takımlar. Onlar da sıkıntı yaşıyor. Son haftada playoff tablosunu göreceğiz.”

“Playofflarda kaçmak istediğiniz bir takım var mı?” sorusuna ise Ataman şu yanıtı verdi:

“Çok zor soru. Bence Baskonia’dan kaçmak lazım. Çünkü çok farklı bir basketbol oynuyorlar. Hangi sırada olacağız bilmiyorum ama Baskonia’ya karşı oynamak çok zor. Diğer takımlardan herhangi biri sorun değil. Ayrıca Fenerbahçe ile eşleşmek de bizim için iyi olmaz çünkü iki Türk takımı derbisi olur. Benim için Fenerbahçe ve Baskonia, playofflarda oynamak istemediğim iki takım.” (Eurohoops)