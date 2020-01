Ergin Ataman, özel sporculara One Team sertifikalarını verdi

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Euroleague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği içinde yürüttüğü projenin sertifika töreni, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Merter Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törende, Başantrenör Ergin Ataman ve One Team Elçisi Tolga Geçim’in yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Spor Müdürü Fidan Gül ve Anadolu Efes oyuncuları da yer aldı. Anadolu Efes antrenmanını izleme fırsatı yakalayan özel sporcular ve proje gönüllüleri, sonrasında 2019-2020 sezonu One Team katılım sertifikalarını Ergin Ataman ve Tolga Geçim’den aldılar.

Haftalık çalışma ve Sertifika Töreni için Anadolu Efes Spor Kulübü Merter Tesisleri’nde ağırlanan One Team katılımcıları; Başantrenör Ergin Ataman, One Team Elçisi Tolga Geçim ve diğer A Takım sporcularıyla bir araya geldiler. A Takım antrenmanını da izleyen özel sporcular ve proje gönüllüleri, daha sonra kendileri için düzenlenen One Team sertifikalarını Ergin Ataman ve Tolga Geçim’den aldılar.

“One Team projesinin bir parçası olmak bizler için büyük bir şans”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Sertifika Töreninin ardından özel sporcularla yaptığı sohbet sırasında kendilerine şunları söyledi:

“Kulübümüzün One Team projesinin bir parçası olmak benim için, Tolga Geçim için ve sizler için çok büyük bir şans. Özellikle basketbol sayesinde sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl bizlere Euroleague One Team Altın Ödülü kazandıran projemizin bu sezon da çok büyük bir başarı yaşayacağına eminim. Proje için emeği geçen herkese ve katılımcı özel sporcularımıza çok teşekkür ederim. Kulübümüz ile bu proje özelinde iki yıldır iş birliği yapan Beylikdüzü Belediyesi’nin yanı sıra destekçilerimize de ayrıca teşekkür ederim.”

Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Tolga Geçim de Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Tesisleri’nde yapılan çalışmanın ardından özel sporcularla tekrar bir araya gelmenin kendisini gururlandırdığını ve iki çalışma arasında özel sporcularda gördüğü sosyal gelişimin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

One Team sporcuları, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün tarihi tesislerinde çalıştı

Ergin Ataman ve A Takım sporcularıyla fotoğraf çektiren özel sporcular, haftalık One Team çalışmalarını da Anadolu Efes Spor Kulübü’nün tarihi tesislerinde gerçekleştirerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

