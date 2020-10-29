Ergin Ataman: Oyunun temposunu doğru şekilde ayarlamamız gerekiyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Zorlu mücadelede kesinlikle oyunun temposunu ellerinde tutmaları grektiğini belirten Ataman, "Olympiacos, son iki iç saha maçında Maccabi Tel Aviv ve AX Armani Exchange Milan'ı mağlup ederek gücünü gösterdi. Kostas Sloukas ve Vassilis Spanoulis'in liderliğinde Kostas Papanikolaou ve Georgios Printezis gibi Yunan oyuncuların yanı sıra atletik Amerikalı oyuncuları ile iyi savunma yapıp hücumu da kontrol edebiliyorlar. Oyunun temposunu kesinlikle doğru atışlar ve minimum top kaybı ile ayarlamamız gerekiyor. Ayrıca savunma ribauntları da büyük önem taşıyor" dedi.