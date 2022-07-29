FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

Ergin Ataman’ın açıklamaları şu şekilde:

"1 Ağustos'ta milli görevimiz başlıyor. En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak.

İki yıl üst üste EuroLeague kupasını kazandıktan sonra şimdi de milli takımda büyük bir heyecanla çalışmalara başlıyorum.

A Erkek Milli Takımını ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarlara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. Bu sorumluluk ve Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim"