Ergin Ataman: 'Olympiacos gibi mi yapalım'

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 34. Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maç içinde hakem kararlarına çok sinirlenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman; bir kez de teknik faul alırken, oyun sırasında ‘Biz de Olympiakos gibi mi yapalım’ diyerek tepkisini ortaya koydu.

Ataman, maç bitimi de hakem masasına gidip MHK’de görev yapan Kostas Rigas’a büyük tepki gösterdi. Ataman, uzun süre Rigas’a bağırdı, daha sonra rakip benche gidip Obradoviç ve teknik kadroyu tebrik etti.

‘Milli takıma bizden 4 oyuncu alıyorsunuz’

Ataman daha sonra TBF yönetim kurulu üyesi eski basketbolcu Hüseyin Beşok’un yanına gidip, ‘Milli takıma bizden 4 oyuncu alıyorsunuz, Fenerbahçe’den 1 oyuncu... Bu adil değil’ diyerek, bir tepki de Beşok’a gösterdi.

Ataman, kupa boyunca da gerek yabancı tercihi, gerek organizasyonun yetersizliği konusunda federasyona sık sık eleştirilerde bulunmuştu.

Olmypiacos ne yapmıştı?

14 Şubat’ta Yunanistan Kupası yarı final maçında Panathinaikos’la karşılaşan Olympiakos, hakem kararları nedeniyle ikinci yarıda sahadan çekilmişti.

Bu yüzden federasyon, Pire ekibinin 6 puanını silmişti.