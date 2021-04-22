Ergin Ataman: Mükemmel basketbol oynadık

Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bir kez daha mükemmel basketbol oynadık. Maçın başında normalde yaptığımızdan daha fazla top kaybı yaptık. Tavares’in Real Madrid için büyük bir eksik olduğunu biliyorduk ama o yokken farklı bir stratejiye dönüp uzun bir beşle oynadılar. Tyus, Thompkins ve Garuba aynı anda sahada yer aldı. Biz de Thompkins’in 3 numarada olduğu bölümde savunmakta zorlandık. Üçlükler de buldu. Hücumda da bunun kafa karışıklığını yaşadık ve ilk yarıda 9 top kaybı yaptık. Maçı ilk yarıda kıramamamızın sebebi bu oldu.

Real Madrid, ikinci yarıda klasik oyununa döndü ve bu akşam diğer maçtan farklı olarak guardlarımız Larkin ile Micic, şutlarını soktular. Bu da bizim için işleri çok kolaylaştırdı. Çünkü onlar bu şutları soktukları zaman bizim basketbolumuzu durdurmak çok zor. Bir kez daha kazandık. Yine büyük bir fark yakaladık ama bunun çok anlamı yok çünkü skor yalnızca 2-0. Bir maç daha kazanmamız lazım ve Madrid’e gidiyoruz.

Bu maç çok kilit bir maçtı. Oyuncularımıza hep 2019’daki Barcelona serisini hatırlattık. Orada ilk maçı kazanıp ikinci maçı kaybetmiştik ve saha avantajımızı kaybetmiştik. Bugünkü maç o açıdan çok kritikti. Madrid’e ya çok avantajlı ya da saha avantajını kaybederek gidecektik. Oyuncular da bunun bilinci içerisinde çok iyi konsantre olmuşlar. Hepsini kutluyorum. Bu konsantrasyonun şimdi 2-0 olmasına rağmen aynen devam etmesi gerekiyor çünkü rakibimiz çok tecrübeli bir rakip. Ne olursa olsun, biz bu maçlarda onlardan iyi oynamış olsak da hiçbir zaman mücadeleyi mental olarak bırakmayacak bir takım Real Madrid. Onun için konsantrasyonumuzu üst düzey tutmaya devam etmeliyiz. (Eurohoops)