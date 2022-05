Final Four ortamının oldukça eğlenceli bir ortam olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Yoğun bir medya ilgisi var. Dünyanın her yerinden basın mensuplarının takip ettiği bir basın toplantısı yaptık. Alışkınız bu ortamlara. Geçen yıldan farklı olarak bu kez dolu bir salonda oynayacağız. Çok sayıda taraftar olacak. Daha çok Yunan taraftarlar olacak. 1500-2000 civarında da bizim taraftarımız olacak. Biz hazırız. Tecrübemiz var. Olympiacos da güçlü ve iyi bir takım. Sezonu çok iyi geçirdiler. Sezon içerisinde onlarla yaptığımız maçlarda 1-1'lik eşitlik var. Biz İstanbul'da kazandık, onlar Atina'da son saniyede Sloukas'ın attığı basketle kazandılar. Organize ve iyi basketbol oynayan bir takım. Bizim ortaya koyacağımız mücadele ve oyuncularımızın performansları sonucu belirleyecek. Tabii ki finale çıkan taraf olmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KALDI 2 DİYORUM"

Basın toplantısı sırasında Yunan basınıyla arasındaki atışmalarla ilgili gelen soruya yanıt veren Ataman, "Normal. Onların buraya 10 bin civarında taraftarı geliyor. Ben de son şampiyon olarak, kadrosunda birçok yıldız oyuncuya sahip bir takımın antrenörü olarak, tabii ki takımımın buraya şampiyonluk hedefiyle geldiğini açıkça belirtiyorum. Ben hep açık konuşan, dobra konuşan bir insanım. İddialı bir insanım. Bunu da gerek buraya gelmeden önceki beyanatlarımla, gerekse buradaki beyanatlarımla bir kez daha gösteriyorum. Kaldı 2 diyorum. 2 maç sonunda şampiyon yine biz olacağız" diye konuştu.

"SIMON ÇOK BÜYÜK BİR İHTİMALLE OYNAMAYACAK, OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL"

Bir süredir takımdan ayrı olan Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois'in son durumlarıyla ilgili bilgi veren Ataman, şunları söyledi: "Simon çok büyük bir ihtimalle oynamayacak. Oynayacak durumda değil şu anda. Beaubois ise iyi durumda. Onu yeri geldiği zaman kullanacağız. Tabii ki maç eksiği ve kondisyon eksiği var. Ama sakatlıkla alakalı bir sıkıntısı olmadı. 5 gündür antrenman yapıyor. Ümit ediyorum yapacağımız iki antrenmanda da bir sıkıntısı olmaz ve en azından rotasyonu Beaubois ile de genişletme şansımız olur."

ADRIEN MOERMAN: BİZİM İÇİN ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Olympiacos'un muhteşem bir takım olduğunu bildiklerini kaydeden Adrien Moerman, "Bunu tüm sezon boyunca gösterdiler. Sezonu ikinci sırada tamamladılar. Bizim için zorlu bir maç olacak. Odaklanmamız gerekiyor. Milano'ya karşı oynadığımız son 4 maçtaki gibi savunmada ve hücumda 40 dakika boyunca konsantre kalmalıyız. Bu bizim için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off'larından dolayı Olympiacos maçına çok fazla hazırlanma fırsatları olmadığını belirten Moermen, "Harika bir defansla, ribaundları kontrol ederek, kendimi oyunumuzu oynayacağız. Sonucunu da göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

SHANE LARKIN: HARİKA HİSSEDİYORUM

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin ise "Harika hissediyorum. Tekrardan bu seviyede olmak takımımız için çok önemli. Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğumuzu hissediyoruz. Üst üste burada olduğumuz, bu harika deneyimi tekrar yaşadığımız için mutluyuz" dedi.

"BİZİ BEKLEYEN BU TESTE HAZIRIZ"

Olympiacos'un çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Larkin, "Konsantre olmalıyız. Yetenekli bir kadroları ve çok iyi bir koçları var. Çok zor bir maç olacak. Doğru bir yoğunluk ve odaklanma seviyesi ile maça çıkmamız gerek. Son zamanlarda kazandığımız tecrübelerin sonucunda bizi bekleyen bu teste hazırız" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE OLYMPIACOS'A ODAKLANDIK, FİNALİ DÜŞÜNMEK ŞU ANDA ÖNEMLİ DEĞİL"

Larkin son olarak, "Finale yükselmeniz halinde hangi rakibi tercih ederdin?" sorusuna, "Finali düşünmek şu anda önemli değil. Biz öncelikle Olympiacos'a odaklandık. Finalde kimle karşılaşacağımıza da, o zaman geldiğinde konsantre oluruz" yanıtını verdi.

Ata SELÇUK / BELGRAD (Sırbistan), (DHA)