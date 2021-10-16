Turkish Airlines Euroleague 4. haftasında deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşılaşan ve mücadeleden 71-75 mağlup ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman açıklamalarında, savunmada iyi bir oyun oynadıklarına değindi ancak hücum olarak dış atışlarda başarılı olamadıklarını belirtti.

Başantrenör Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuna değişik bir stratejiyle başladık. Üç uzun oyuncuyla, son üç maçını kazanmış iyi bir durumda olan AX Armani Exchange Milan'ın sistemini zorlamayı denedik. İlk başlarda bu stratejide başarılı olduk. Hücumda boş şutları kaçırmaya başladık ve son 3-4 dakikada üç kısalı oyunumuza dönünce, savunmada sorun yaşadık ve ilk yarıyı altı sayı önde kapattılar. İkinci yarıda oyunda kalmak adına savaştık, oyuna geri döndük. Savunmada bence bu akşam iyi bir oyun oynadık ama hücum olarak, özellikle üç kısa oyuncumuz dış atışlarda başarılı olamadı."

"Larkin, Micic ve Beabouis ile denediğimiz 14 üç sayılık atışta iki isabet bulduk. Soyunma odasında da son çeyrekteki hücumlarımızın kabul edilemez olduğunu söyledim. Micic'in 8-9 metreden üç sayı denemesi açıklanamaz ve kabul edilemez. Ayrıca Singleton'ın da 27 dakika sahada kalıp, bir ribauntunun bile olmaması benim için eleştiri sebebi."