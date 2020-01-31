Ergin Ataman: Micic’i oynatmaya çalışacağız

Turkish Airlines EuroLeague’in 22. maç döneminde temsilcilerimizden lider Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman maç öncesi değerlendirmede bulundu:

“Kızılyıldız, yeni transferleri Vladimir Stimac ve Kevin Punter ile farklı bir takım hüviyetine girdi. Lorenzo Brown gibi bir skoreri ve çok geniş rotasyonu olan Play-Off hattında tehlikeli bir takım. Özellikle kendi sahasında 20 bin kişilik müthiş taraftar desteği ile çok sert basketbol oynuyorlar. Oyunun kontrolü bizde olmalı ve kendi oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçta uzun süredir sakat olan Stratos Perperoglou ve Dejan Davidovac’ın da kadroda olmasını bekliyoruz. Biz de Micic’i oynatmaya çalışacağız.”