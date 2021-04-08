Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, normal sezonun son hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

AX Armani Exchange Milan'ın başantrenörü Ettore Messina ile karşılaşmanın kendisi adına heyecan verici olduğunu belirten Ataman, "Basketbol antrenörlüğüne başladığımda kendime örnek aldığım iki büyük antrenör vardı, hocam Aydın Örs ve Ettore Messina. Messina’ya karşı oynamak benim için hep heyecan verici. Bu maçın sonucu her ne kadar bizim için sıralamayı değiştirmeyecek olsa da, AX Armani Exchange Milan açısından çok önemli. Sert ve zor bir maç olacak. Normal sezonu galibiyetle kapatarak, play-off hazırlıklarına başlamak istiyoruz. EuroLeague’in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayarak alt sıralardan üçüncülüğe tırmanan takımım oynadığı basketbol ile keyif verirken, yakaladığımız formu koruyarak yarım kalan hikayemizi tamamlamak için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.