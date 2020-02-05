Ergin Ataman: Maçın anahtarı oyuna çok iyi başlamamızdı

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'yı 82-80 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Oyuna iyi başladıklarını belirten Ataman, "Çok iyi bir maç oldu. Bu galibiyet için hazırdık. Sezon boyunca çok iyi oynuyoruz. Tabii ki her maç farklı ama maçın anahtarı oyuna çok iyi başlamamızdı. Bu bize büyük bir özgüven aşıladı ve Moskova'da kazanabileceğimize inandık. Maç boyunca hücumda iyiydik, Bolomboy ve Hines ile oynadıkları dönemde zorlandık. En büyük sorunumuz da hücum ribauntu vermemizdi, toplam 14 hücum ribauntu verdik ki bunlar üzerinden sayı da buldular. Çok iyi bir savunma yaptıktan sonra hücum ribauntu vermek bizi zorladı çünkü alışkın olduğumuz hızlı hücumları bulamadık. İstanbul'da da çok iyi oynamıştık, çok benzer bir maç sonunda Mike James atmış, Larkin kaçırmıştı. Bu akşam Larkin attı, Mike James kaçırdı ve biz kazandık" dedi.