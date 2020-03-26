Ergin Ataman: ‘Lig oynatılıp tescil edilmeli’

Ataman konuyla, “Benim şahsi düşüncem;NBA, Euroleague, İspanya, İtalya ve Rusya Ligleri gibi büyük basketbol organizasyonlarındakine benzer şekilde sürecin takip edilmesi, salgın riski bittiğinde,tüm tedbirler alınarak, ligin gerekirse yaz aylarında devam ettirilip sportif olarak tescil edilmesidir. Bunu da,liglerin bugün tescil edilmesi durumunda şampiyon ilan edilecek, hem lig hem Euroleague’de lider konumda bulunan bir kulübün antrenörü sıfatıyla söylediğimin altını çizmek isterim. Basketbol endüstrisinin tüm paydaşlarının ve sektörde çalışanların haklarının korunması için acilen tedbir alınmalı, süreç dikkatle gözlenmeli ve uygun koşullar oluştuğunda lig oynatılıp tescil edilmeli.