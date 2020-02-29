Ergin Ataman: Kusursuz oynadık

EuroLeague’de Ergin Ataman yönetimindeki lider Anadolu Efes, önceki gün deplasmanda ALBA Berlin’i 99-86 mağlup etti.

Micic’in 23 sayı, 5 ribaunt ve 9 asist ile yıldızlaştığı maç hakkında konuşan coach Ataman şunları söyledi: “İkinci çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık ve Berlin savunmada daha agresif oldu. Bu da bizim top kayıplarımızı arttırarak farkın kapanmasına sebep oldu ama soyunma odasında bu durumu konuştuk. İkinci yarıda çok iyi hücum ettik. İçeride Moerman’ı çok iyi kullandık aynı zamanda savunmada da onu kullandık.”

‘Larkin’siz kazanmak...’

“Alba’nın hiç pes etmeyeceğini biliyorduk, her top için savaşan bir takım. Bu bizim için çok önemli bir zafer, çok zor bir maçı kazandık. Kısalardan kusursuz bir katkı aldık. Micic’e inanıyorum evet çok fazla top kaybı yaptı bu doğru ama iyi bir oyun oynadı. Larkin’siz de kusursuz oynadık. Elbette Larkin ile de böyle oynuyoruz ama Larkin’siz de kazanmak güzel.”