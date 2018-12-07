Ergin Ataman: 'Kural hatası yapıldı, itirazda bulunacağız'

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Real Madrid'e 84-82 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman kural hatası yapıldığını belirterek, "Bu gece EuroLeague'i kazanabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Ama 14 sayı öne geçtikten sonra saha içinde oyuna olan saygımızı kaybettik. Hakemler de kural hatası yaptı. Maçın tekrarı için itirazda bulunacağız."

Ergin Ataman, "Bence hakemler çok kritik ve önemli kural hataları yaptılar. Kural hatası yaptılar. Dunston‘a teknik verdikten sonra şut saati kalan süreden başlamaları gerekiyordu. 4 saniye kalmıştı ama 14 saniyeden başlattılar. Buna itiraz ettik. “Hayır” dediler. Ne hayırı? Bu bir kural. EuroLeague’e maçın tekrarı için başvuracağız.."

Real Madrid maçının sonunda Anadolu Efes'in maç kağıdına imzalı itiraz başvurusunda bulunmadığı öğrenildi. (FANATİK ÖZEL)



