Ergin Ataman: Kupayı biz kazanacağız

Ergin Ataman maçın ardından, "İyi değilim. Aynı hatayı yaptık. 3 çeyrek kusursuz oynadık. Son çeyrekte yine durduk. İnanılmaz hatalar yaptık. Clyburn'un bire birlerine yüklendiler. Maç orada riske girdi. Daha kolay kazanmayı hak etmiştik ama artık finaldeyiz. Bu kez kupayı almak istiyoruz. İlk 3 periyot gibi oynarsak kazanabiliriz" ifadelerini kullandı

Almanya’nın Köln şehrinde oynanan Dörtlü Final ilk maçının ardından Ataman, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk üç periyotta üstün bir oyun sergilediklerini aktaran Ataman, "Topu çok iyi çevirdik, müthiş bir savunma yaptık. Son periyotta CSKA Moskova tamamen farklı bir basketbol tarzına büründü. Özellikle Clyburn’ü bir türlü durduramadık, arayış içine girdik, biz de kısaldık. Hücumda onlar yaklaştıkça biraz panik başladı, top kayıpları yapmaya başladık. Madrid’de kaybettiğimiz maçın tekrarı gibi olmaya başladı. Son iki savunmayı iyi yaptık ve maçı kazandık. Çok daha rahat kazanabilirdik, büyük bir heyecan yaşadık, eminim ki Türkiye’de yaşayanlara da büyük bir heyecan yaşattık maçın son anlarında, herkesten özür diliyoruz yaşattığımız bu heyecan için. Şimdi önümüze bakacağız, finale bakacağız. Biliyorsunuz kaybetmiştik, CSKA Moskova’dan 2019’un rövanşını aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, "Sporu seven, gerçekten bir Türk takımının hak ettiği bu şampiyonluğa ulaşmasını isteyen herkesin bize inandığını düşünüyorum. Benim ilk Türk antrenör olup olmamam önemli değil. Bu kupayı inşallah Türkiye’ye getirmek için pazar akşamı çok çaba sarf edeceğiz pazar akşamı. Rakibimiz Barcelona yada Milan olacak, ikisi de çok güçlü takımlar. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 2019’da kaybetmiştik son dakikada, bu sefer kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bize inanmaya devam edin, biz bu kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı. (AA)