Turkish Airlines Euroleague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Barcelona'ya 74-64 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Kötü bir basketbol oynadık. İlk yarı ofansif anlamda hiç bir şey üretemedik. Hanga ile Micic'e iyi savunma yaptılar. İkili oyunlarımızı iyi savundular. İlk yarı iyi bir basketbol oynamadık. 2'nci yarı Micic, toparlandı. Oyuna geri dönmek için bir çok şansımız oluştu ama bir çok basit atışı kaçırdık. 20'ye yakın boş atış kaçırdık. Ritmimizi maç boyunca yakalayamadık. Evimizde 64 sayıda kaldığımızı hiç hatırlamıyorum" dedi.

Turkish Airlines Euroleague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Barcelona'ya 74-64 mağlup olurken, başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok fazla basit atış kaçırdıklarını vurgulayan Ataman, "Shane Larkin'in durumu hakkında şu an hiç bir söylemem mümkün değil. Simon, Maç sırasında verilmemesi gereken bir tepki verdi. Kulübümüzün kuralları dahilinde ona bir yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.