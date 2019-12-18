Ergin Ataman: Kazanmanın bir yolunu bulduk

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 74-68 mağlup etti.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zorlanmalarına rağmen galip gelmeyi başardıklarını belirten Ataman, "Oyuna çok iyi başladık, hücum organizasyonumuz çok iyiydi. Beaubois da ilk çeyrekte çok iyi oynadı ve oyunu iyi kontrol ettik. İkinci çeyrekte Zalgiris mücadeleye devam etti, baskı yaptılar ve 2-3 top kaybı yaptık bu dönemde. Landale ile buldukları üçlükleri savunmak zordu, Pleiss ve Sertaç oraya kadar çıkamadı. İlk yarı başa baş bitti. Üçüncü çeyrek de bu şekilde geçti diyebiliriz. Son çeyrekte Larkin sayı atmaya başlayınca bize de hücumda biraz daha fazla seçenek yarattı. Sahada çok iyi bir mücadele vardı, salondaki atmosfer çok iyiydi. Ulanovas ve Landale ile buldukları üçlükler savunma stratejimizde cevap bulamadığımız şeylerdi ama buna rağmen kazanmanın bir yolunu bulduk. Sekizinci deplasmanımızdaki yedinci galibiyetimiz. Bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.