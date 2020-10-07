Ergin Ataman: Kazanmak için kontrollü hücum etmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

07 Ekim 2020, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Ergin Ataman: Kazanmak için kontrollü hücum etmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın (8 Ekim 2020) karşı karşıya gelecekler. Zorlu maç öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. 

Henüz istedikleri tempoya ulaşamamalarına rağmen kazanmak istediklerini belirten Ataman, "Fenerbahçe Beko’nun kadrosunun yeni olmasına karşın roller belirlenmiş ve özellikle Nando de Colo ve Lorenzo Brown ile hücuma yön veriyorlar. Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor. Henüz istediğimiz tempoyu bulamamış olsak da mücadele ile kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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