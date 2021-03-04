Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Ataman, "CSKA Moskova, Mike James ve Will Clyburn’ün dönmesi ile birlikte yeniden çok güçlü bir takım haline geldi. Tornike Shengelia, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy ile etkili bir uzun rotasyonları var. Daniel Hackett, Darrun Hilliard ve yeni transfer Iffe Lundberg ile rahat skor bulabiliyorlar. Savunmamızı sert tutup hücumda top paylaşımını iyi yapmamız gerekiyor. Kazanarak zirve yolundaki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.