Ergin Ataman: İyi basketbol oynamadık

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında konuk ettiği Panathinaikos OPAP'ı son saniyede Moerman'ın üçlüğüyle 82-81 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre takımın ve kendisinin mutlu olmadığını söyleyen Ergin Ataman, iyi basketbol oynamadıklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşam özellikle ikinci yarıda olmak üzere tüm atışlarımızı kaçırdık. Sadece Adrien Moerman son şutu soktu ve maçı kazandık. Taraftarlarımız haricinde takımımız mutsuz, ben mutsuzum, Panathinaikos OPAP belki de hakettiği maçı kaybettiği için mutsuz. Sadece taraftarlarımız ve Moerman mutlu. İyi basketbol oynamadık, söylenebilecek tek şey bu. Son topta ilk planımız Moerman'la kullanmak değildi, Micic ile içeriyi zorlamaktı. Micic maçın o anına kadar hep şutla bitirmeye çalıştı ama planımız son pozisyonda Adrien Moerman'ın adamını karşısına alıp, içeri penetre etmesiydi. Yardım gelirse de köşedeki Tibor Pleiss'a vermesiydi. Tibor'a topu aktardı ama Tibor'un üstüne Moerman'ın adamı gelince, iyi bir kararla Moerman'a pas verdi ve öyle kazandık. Ondan önce attığımız belki 10 tane şutun hepsi çok daha kolay pozisyondu ama girmedi. Bu girdi ve kazandık."



