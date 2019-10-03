Ergin Ataman: İşimiz daha zor

Euroleague’de geçen yıl Anadolu Efes’e ilkleri yaşatan başarılı coach Ergin Ataman, yarın oynayacakları Barcelona maçı öncesi sorularımızı yanıtladı.

Ataman, “Polemikler içinde boğulmak istemiyoruz. Artık daha dikkatli olup bu tip tuzaklara düşmemeye çalışacağım” derken ayrıca yeni sezon için yapılan transferler, Euroleague’deki hedefleri, takımın oyunun sistemi ve Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu...

‘Bizim gücümüz istikrar’

“Çok ciddi takımlar kuruldu. Biz ise gücümüzü geçen yılki kadroyu korumaktan alıyoruz. İstikrardan yana gittik. Sadece Motum o dönemde biraz aceleci davrandı ve Valencia’ya gitti. Onunla devam edip etmeyeceğimiz yönünde kararsızdık. Motum’la benzer özelliklerde olan ama daha genç ve mücadeleci bir yapıya sahip Alec Peters’ı aldık. Metecan iyi çalıştı ama onun pozisyonu arada kalmıştı. Ne tam bir üç numarada, ne de tam bir dört. O yüzden daha spesifik özelliklere sahip Olan Tolga Geçim’e yöneldik. Moerman’ın sakatlığı sonrası ise Singleton’u transfer ettik. Geçen yılki gücümüzde olduğumuzu düşünüyoruz.”

‘Başlangıçtan endişeliyim’

“Bu sene işimiz daha zor. Geçen yıl final oynayan bir takımız. Ve mental anlamda rakiplerimiz bize karşı daha motive çıkacaklar. Artık ligin sürpriz takımı değiliz. Dünya Kupası nedeniyle hazırlık dönemi çok iyi geçmedi bu yüzden Euroleague’in başlangıcı için endişeliyim. Ama zaman içinde, Sinan Erdem’de seyircinin de yaratacağı sinerji ile oyuncuların havaya gireceğini ve geçen yılki mental güce ulaşacaklarına inanıyoruz. Zor ama başarılı olacağımız bir Euroleague sezonu bekliyorum. Kağıt üzerinde en büyük favoriler Barcelona ve Real Madrid. Bu iki takım çok güçlendi. Fenerbahçe zaten üst düzey bir kadro. Bizim de aralarında bulunduğu 12 takım Play-Off mücadelesi verecek. Keyifli ve heyecanlı bir sezon olacak.”

‘Oyun kurucular ön planda’

“Sistem değişmeyecek. Zaten amaç oydu. Aynı sistem ve aynı oyuncular. Ama hücumlarımızı çeşitlendirebiliriz. Singleton’u zaman zaman 5 numaraya çekip oyunu açabiliriz. Biz aslında bunu Pleiss ile de yapıyorduk. Bazıları, neden Pleiss’le devam ettiğimizi anlayamadı belki ama o geçen yıl çok katkı verdi. 15- 16 dakika hem taktiksel olarak, hem de sayısal anlamda çok verim aldık. Genel stratejimiz yine oyun kurucuların ön planda olduğu, hızlı ve delici basketbol”

‘Ben söylersem polemik oluyor’

“Milli Takım hakkında konuşmak istemiyorum. 3 yıldır federasyonla, A Milli Takım konusunda farklı görüşlerimiz var. Polemik yaratmamak için konuşmak istemiyorum. Basketbolun bu kadar sevildiği, yatırımın yapıldığı ve kulüp takımlarının Euroleague ve EuroCup’ta şampiyon olduğu bir ülkede A Milli Takım 22. oluyorsa sistemde bir sıkıntı var demektir. Bunu ben söylediğim zaman polemik oluyor. Sadece üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bunu düzeltmesi gerekenler basketbolu yöneten kişiler.”

‘Tuzaklara düşmeyeceğim’

“Sezonun fair play kuralları içinde geçmesini diliyorum. Biz yine sahada kazanmaya çalışacağız. Geçen yıl hedeflerin yüzde 90’ın gerçekleştirdik. Euroleague’i son maçta kaybettik. Polemiklerden beslenenler başkaları. Onlara gereken cevabı sahada verdik. Farklı oluşumlara, farklı polemiklere girilirse de kaybeden biz olmayız. Biz sahaya odaklanıp kazanmak istiyoruz. Bizim hem taraftarlara, hem de Türk basketboluna karşı sorumluluğumuz var. Biz A. Efes olarak Türkiye’ye malolmuş bir kulübüz. 40 yıldır marka olmuş, dünya basketboluna bir çok yıldız kazandırmış bir kulübüz. Polemikler içinde boğulmak istemiyoruz. Maalesef bu polemikler içine ben atılıyorum. Ama sonuçta A.Efes’in coachuyum. Artık daha dikkatli olup bu tip tuzaklara düşmemeye çalışacağım. Biz sahada oyunumuzu oynamaya çalışacağız.”

Gökhan German