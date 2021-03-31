Ergin Ataman: İlk 4 sıradaki yerimizi korumak istiyoruz

Anadolu Efes‘in Baskonia‘ya konuk olacağı karşılaşma 1 Nisan Perşembe günü İspanya’da oynanacak. Playoff yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma hakkında Ergin Ataman şu ifadeleri kullandı:

“TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz ile zorlu bir maç yapacağız. Real Madrid galibiyeti ile play-off hedefimizi yakaladık. Şimdi ilk dört sıradaki yerimizi korumak için yine kazanmak istediğimiz bir maç. TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz, son haftalarda büyük çıkış yakalayan ve tempolu basketbol oynayan bir takım. Oyun kontrolünü ve disiplinini mutlaka 40 dakikaya yaymamız gerekiyor.”

Kruno Simon ise şunları söyledi:

“Şimdi önümüzde bir başka zorlu maç var. TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz şu an iyi durumda. Son dönemde çok iyi oynuyorlar ama ben inanıyorum ki her şey bize bağlı. Real Madrid’i mağlup ederek ilk hedefimiz olan play-off’lara ulaştık. Şimdi ilk dört sıra için savaşmalıyız. Kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımızı düşünüyorum.”