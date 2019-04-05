Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı 101-95 mağlup etmeyi başardı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, ilk yarıda sert oynayamadıklarını aktardı.

Bu haberi de okudular Ergin Ataman: İkinci yarı sahaya çıktık ve savaştık

Ergin Ataman, AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın hücum potansiyeli yüksek bir ekip olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısında kendi oyunumuzu oynamadık. Savaşmadık, sahada yumuşak kaldık. İlk yarıda 53 sayı buldular. Soyunma odasında play-off’lardan önce böyle oynamamamız gerektiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha agresif oynadıklarını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"İkinci yarı sahaya çıktık ve savaştık. 11 oyuncu rotasyonuyla oynadık. Tüm takım mücadele etti. Onlar için önemli bir maçtı, bunun bilincindeydik. Avrupa Ligi’nde her maç önemli. İkinci yarı bu şekilde oynadık ve maçı kazandık."