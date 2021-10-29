Ergin Ataman: Hiç alışık olmadığımız zor bir dönemden geçiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 7. hafta maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Ergin Ataman, "Hiç alışık olmadığımız zor bir dönem geçiriyoruz. İç sahada oynayacağımız Zalgiris Kaunas maçında taraftarımızın vereceği moral destek ile performansımızı arttırıp, galibiyet almak istiyoruz. Ligin henüz çok başındayız ve her maçın zor olduğunun bilincindeyiz. Bu takım mutlaka bu dönemi atlatıp yeniden iddialı olacaktır" ifadelerini kullandı.