Ergin Ataman: Herkese eşit şartlarda davranılan bir maç diliyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Adil yönetim dileğini ileten Ataman, "Yıldız oyuncuların yeteneklerini sergileyebildikleri, izleyenlerin keyif aldığı ve herkese eşit şartlarda davranılan bir maç diliyorum. Kazanmak için daha iyi oynayan taraf olmalıyız. Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil, o güce karşı koydukları için yükselirler" ifadelerini kullandı.