Ergin Ataman: Henüz kendi seviyemizi yakalayamadık

Turkish Airlines EuroLeague'in 3. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Fransız ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Sezon başında bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Ataman, "EuroLeague’de yeni sezona çok sert bir fikstür ve önemli sakatlık ve fiziksel sorunlarla başladık. Henüz kendi seviyemizi yakalayamadık. Çift maç haftasına ilk iki maçını kazanan LDLC Asvel Villeurbanne’e karşı deplasmanda zorlu bir maçla başlayacağız. Oyun olarak hazır olmasak da, iyi savunma yapıp, ribauntları kontrol ederek galibiyet almak istiyoruz. Simon’un sakatlığı, Anderson’ın yeni doğan bebeği için Amerika’da olması bizi uzun forvet pozisyonunda ve kısa rotasyonunda zorluyor. Bu maçta Tolga’dan mutlaka azami katkı almamız gerekiyor. Larkin’in dizindeki ödem de onun performansını çok etkiliyor" dedi.