Ergin Ataman: Hedef Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon öncelikli hedeflerinin Euroleague olduğunu ve bu kulvarda Play-Offlar’a kalmayı amaçladıklarını söyledi. Yeni sezon öncesi gerçekleşen medya gününde soruları yanıtlayan Ataman, “Geçen sezonun ardından ciddi bir çalışma yaptık. Yönetimin büyük fedakarlıklarıyla bütçemizi yüzde 25 artırarak, Avrupa Ligi’nde daha rekabetçi olacak ve yukarıyı hedefleyecek bir takım kurduk. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Anadolu Efes’in sezon başladığında hem lige hem de Avrupa’ya hazır olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Karar yeterli değil’

“Yeni transferler takıma çabuk adapte oldu” diyen Ataman, “Karışık bir sistemimiz yok. Daha basit basketbol oynuyoruz. Çok uzun bir uyum süreci olacağını düşünmüyorum. Ligde 5’e düşürülen yabancı oyuncu sayısı ile ilgili karar yeterli değil. En az 1 Türk oyuncunun sürekli sahada olacağı bir karar alınması gerek” yorumunda bulundu.

Taraftarlar da katıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezonu Euroleague medya günü, Anadolu Efes taraftarlarının da katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanan kampanyaya katılan ve 750 puan karşılığında etkinliğe katılma fırsatı bulan Fan Club üyeleri ve sosyal medyadan en yaratıcı paylaşımları yapan 5 kişi de etkinlikte boy gösterip, fotoğraf çekimine de katıldı.