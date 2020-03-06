Ergin Ataman: Harika bir galibiyet aldık

Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Yunanistan’ın Olympiakos takımını 91-79 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Karşılaşmaya yumuşak başladık ve Olympiakos basit sayılar buldu. Daha sonra hücumdaki topsuz oyunculara baskımızı artırdık ve rakibimizi zor şutlara yönlendirdik. Bunun sonucunda da tempolu basketbola geri döndük. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Dördüncü çeyreğin başlarında kenardan da oyuncuların girmesiyle tempomuzu kaybettik. Tempomuzu geri kazandık ve fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Ataman, Fenerbahçe Beko ile çeyrek finalde eşleşme ihtimalinin sorulması üzerine, "Şimdilik bunu konuşmak için çok erken. Daha önümüzde 6 maç var. Bizim için önemli olan bunları kazanarak ligi lider bitirmek. Fenerbahçe’nin de amacı maçların hepsini kazanıp play-off’a dahil olabilmek. Şu anda play-off için mücadele eden 7 takım var. Sıralamada herhangi bir öngörüde bulunmak anlamsız. Kimin kaçıncı bitireceği belirsiz. Birinci bitirmek istiyoruz. Barcelona yakın takipte. Biz sadece ona bakıyoruz. Eşleşmelerle şu anda ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.