Efsane başantrenör Ergin Ataman'ın ilham veren hayat hikayesini anlatan 'Zafere Giden Yol' basketbolseverlere eşsiz bir keyif sunuyor. Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kaleme aldığı 'Zafere Giden Yol' ünlü başantrenör Ergin Ataman'ın hayat hikayesine, kariyerine ilişkin merak edilen tüm detaylara ışık tutuyor.

Ergin Ataman’ın ‘Zafere Giden Yol’ kitabı, Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlandı. Türkiye’nin 1 numaralı spor gazetesi Fanatik yazarları Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitabın ön sözü basketbol tarihinin efsane ismi Aydın Örs tarafından yazıldı. Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Ergin Ataman’ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının; spor hayatı boyunca yaşadığı zaferlerinin ve hayal kırıklıklarının akıcı bir dille anlatıldığı kitapta, efsane antrenörün basketbol ile hayat felsefesi bütün boyutlarıyla yer alıyor.

Ataman'ın kariyerinde merak yaratan birçok konu en ince detayına kadar ünlü başantrenörün ifadeleri ile açıklığa kavuşturuluyor.

- Hidayet Türkoğlu, Milli Takım için Ergin Ataman'la anlaştıktan sonra neden vazgeçti?

- Ataman, ertesi gün gazetelerde, yeni coachun Ufuk Sarıca olduğunu öğrenince neler hissetti?

- Ergin Ataman'ın düzenleyeceği basın toplantısı kimin ricası ile iptal edildi?

- Galatasaray, final serisinin son maçına çıkmayınca neler hissetti, geceyi nasıl geçirdi?

- Doping olayı hakkında neler söyledi?

- Hayatında yaşadığı en büyük pişmanlıklar nelerdi?

Hepsi ve daha fazlası, 'Zafere giden yol' kitabında...