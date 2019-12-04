Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, D-MAX'te yayınlanan Aslında programında soruları cevapladı.

İşte öne çıkanlar;

*Oyuncular beraber oynamaktan keyif alıyor, sonuçlar da böyle geliyor. Keyif almak çok önemli, ben tüm oyuncularda bunu görüyorum.

*Oyuncular makine değiller, çiziyoruz ancak sonuçta oyuncu mental olarak hazırsa ve kendisini verebiliyorsa çizdiğinizi verebiliyor. Bazen takımlarda mücadele etmiyor dersiniz, mental olarak zayıflıktır bu.

*İstediklerinizi takımınıza iletmek ve oyuncunun size inanması, arkadaşlarıyla paylaşması çok önemli, iletişim burada çok önemli. Başarıya giden yolda oyuncuyla olan iletişiminiz çok önemli.

*Futbolda antrenörlük isterdim. Ben basketbolda profesyonel oynamadım, futbolda da böyle olabileceğini düşünüyorum. Mourinho örneği var futbolda.

*Bazı durumlarda önemli oyuncuları mental olarak hazırlamanız için eleştirmeniz gerekiyor. Micic Zalgiris’den geldiğinden beri çok aşama kaydetti, yetenekli bir oyuncu. Çalışarak ve mental olarak yeteneğini geliştirdi ve bir senede önemli bir aşama kaydetti.

*Teknik olarak en büyük başarımız geçen sezon Larkin’in ilk zamanı ve son zamanı. İlk zamanlarda kafasını NBA ile bulandırıyorlardı, buraya alışamamıştı. Gitmek istiyorsan git dedim, menajerlerin sana oyunu olmasın. Yoksa burada kal, iyi bir oyuncusun, kendini tüm dünyaya gösterebilirsin. Menajerler diyordu ki çok takım seni istiyor ancak koç seni oynatmıyor ve göndermiyor. Ben ona sözleşmeni yırtacağım ve seni göndereceğim istiyorsan bunu gerçekten dedim. 1 hafta sonra kalmak istiyorum dedi ve bugünlere geldik. Oynamaktan keyif alıyor.

*Yaratamayan skor yapamayan bir oyun kurucun varsa istediğin kadar strateji yap. Takımın performansının yükselmesinin sebebi kısalarımızın adam eksiltmesi.

*Benim tavrım net. Ne bir kulübe karşı ne bir kişiye karşı tavrım yok. Rakip takım taraftarlarını bizim onları yenmemiz mutsuz ediyor. Teknik kapasitenin dışında saha dışında koyduğum direnç takımıma da yansıyor. Ergin Ataman her türlü baskıya boyun eğmeyince takımım da benim gibi davranıyor.

*Sosyal medyayı hep kişisel görüşlerim için kullandım. Ben kendim hesabımı yönetiyorum, ajans kullanmıyorum. Çok sayıda hakaret aldığım oluyor, görmezden geliyordum fakat göz ucuyla bakınca bu duruma artık sinirlenmeye başladım ve neden o zaman bunla uğraşayım, ben mesaj vermeye çalışıyorum dedim. Hep negatif, sürekli negatif, ben de kendi işime odaklanmak için hesabımı kapattım. Bazen öyle sinirleniyorsun ki yazılana, anında cevap vermek istiyorsun ve pişman oluyorsun. Ben kendimi soyutladım. Ergin Ataman resmi olarak sosyal medyada yok.

* Şu anda Galatasaray'da 3 senelik üyeliğim doldu. Başkanlık için tüzük gereği 7 yılım daha var ancak 5.seneden itibaren yönetimde yer alabiliyorum. 10.yılımı doldurduğumda neden ben başkan olamayayım? Şu anda profesyonel antrenör olarak çok hedefim var tabii daha erken ancak kariyer planlamamda 7 yılda kariyer hedeflerime ulaşabileceğimi düşünüyorum, EuroLeague şampiyonluğu gibi. Ondan sonra milli takım ile olimpiyat madalyası hayalim var. NBA basketbolunun şov basketboluna döndüğünü düşünüyorum, Messina bile Avrupa'ya geri döndü. Avrupalı antrenörlere bakışları çok farklı, böyle olmasa Obradovic NBA'de 3-4 takım yönetirdi. Galatasaray başkanlığı da kariyer planlamamda.

* Messina ile farklı bir diyaloğumuz var. Ben San Antonio'ya ziyarete gittiğimde antrenman sürecinde bana çok yakın davrandı Popovich ile beraber. Bana geçen maçtan önce biraz kızdı, benim için gençlik idolümdü demişsin şu anda yaşlı mıyım dedi şakalaştık. (Skorer)