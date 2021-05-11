Real Madrid serisini 3-2'yle geçerek tarihinde 4. kez Final-Four'a kaldıklarını belirten Ataman, yarı finalde karşılaşacakları CSKA Moskova'yla ilgili değerlendirmede bulundu. Tecrübeli coach ayrıca kulübüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve bu sürede takımı aynı seviyede tutmaya çalışacaklarını da kaydetti. Ataman şunları söyledi: "Önümüzdeki 2 yıl boyunca Anadolu Efes’i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Takımımız, son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesinde. Bu süreçte en çok maç kazanan takımlardan biriyiz. Sadece kazandığı maçlarla değil oynadığı basketbolla da keyif veren bir takım halindeyiz. Önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettirmeye çalışacağız."

'Kovulmadığım sürece Anadolu Efes'teyim'

"Anadolu Efes’in organizasyonunu yaşadıktan sonra Avrupa’da başka bir takıma gitmeyi hiç düşünmedim. Önümüzdeki 2 sezon Anadolu Efes ile ciddi, güzel ve uyumlu bir birlikteliğimiz olacak. İnşallah buna devam ederiz. Mourinho, belgeselinde, ’Biz antrenörler her ne kadar profesyonel olsak da aslında çok duygusal insanlarızdır. Takımlarla, oyuncularla ve kurumlarla hep bir bağ oluştururuz. Biz ne kadar başarılı olursak olalım kovulmadığımız sürece takım değiştirmeyiz.’ diyor. Benim de durumum bu şekilde. Kovulmadığım sürece Efes’teyim ama NBA’den teklif gelirse değerlendiririz."

'Messina'yla mesajlaştık, birbirimizi kutladık'

"Dörtlü Final’e şampiyon olmak için gidiyoruz. İdolüm olan insanlarla geçmişte çok karşılaştım. İnşallah yine karşılaşırım ama orada idol falan kalmaz. Kazanmak için oynayacağız. Her rakibe karşı çok büyük bir saygım var. Messina bunların en önde gelenlerinden. Dörtlü Final’e kaldıktan sonra mesajlaştık. Birbirimizi kutladık. Karşılıklı olarak finalde oynama dileğimizi belirttik. İnşallah bu gerçekleşir. Finalde karşı karşıya geliriz ve kazanan taraf oluruz."

'CSKA'yı 2 türlü değerlendiriyorum'

"CSKA Moskova'yı 2 türlü değerlendiriyorum. Bir Mike James ile oynadıkları bir de Mike James olmadan oynadıkları bölüm var. İki farklı stratejinin uygulandığı takım var. Yarı finalde karşılaşacağımız CSKA Moskova, yeni stratejisine alışmış, daha takım olgusu içinde, daha iyi savunma yapan, hücumda da hangi oyuncudan sayı geleceğini hesaplayamadığımız ve topu daha iyi paylaşan bir takım olacak. Mike James belirleyici bir oyuncuydu ama şimdi daha çok Will Clyburn üzerine kurulu bir takım var"

'En iyi savunma yapan 2. takımız'

"Euroleague'in en iyi savunmayı yapan ikinci takımıyız. Hücumlarımızın çoğu da savunma kaynaklı. Hızlı hücumlarla ve geçişlerle çok sayı bulan bir takımız. Play-Off’larda üst üste oynanan maçlarda yorgunluk faktörü ortaya çıktı. Bazı oyuncuların savunmasında sıkıntı yaşadık. Dörtlü Final’da hedefe gitmek için mutlaka en üst düzeyde savunma yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Önümüzde yaklaşık 3 haftalık bir süreç var. Hazırlıklara başlayacağız."