Ergin Ataman: "Fenerbahçe bugün saha avantajını iyi kullandı"

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybeden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2019, Cuma 00:47
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Ergin Ataman: 'Fenerbahçe bugün saha avantajını iyi kullandı'

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybeden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi performans ortaya koydular. Dışarıdan buldukları atışlarda çok yüzdeli oynadılar, 5-6 son saniye üçlüğü buldular. İlk 6 dakikadan sonra kontrol ve oyun disiplinini kaybettik. Bu akşam iyi oynamadık. Fenerbahçe bu akşam çok iyi bir oyun sergiledi, el üstü çok fazla şans buldular. Bugün ortaya koyduğumuz basketbol, sezon boyunca ortaya koyduğumuz basketbolun dışındaydı. Fenerbahçe bugün saha avantajını iyi kullandı. EuroLeague'de hala aynı noktadayız. Barcelona maçına hazır şekilde çıkmak istiyoruz." dedi.

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