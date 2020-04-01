Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi resmi sitesinde yayınlanan The Crossover programında Joe Arlauckas'ın konuğu oldu. 54 yaşındaki Ergin Ataman, dünya çapında etkili olan korona virüsü salgını COVID-19 nedeniyle normal sezonda lider konumunda yer alıyordu.

Ataman, 1975-1989 yılları arasında sekiz Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanan ve Eczacıbaşı'nda genç takım kaptanıydı. Ataman'ın babası oğlunun aile işine girmesini ummasına rağmen, şimdiye kadarki en başarılı Türk tezgah ustası doğdu

Ergin Ataman: "Tabii ki paradan daha önemli çünkü basketbol bizim hayatımız. Bu bir işten daha fazlası. Bu farklı bir durum" ifadelerini kullandı.

1996'da Korac Kupası'nı kazanana Anadolu Efes'in efsanevi koçu Aydın Örs'ün yardımcısı olan Ataman, Anadolu Efes'i Türkiye'de ilk Euroleague Final Four'una taşımıştı. Montepaschi Siena ile Saporta Kupası'nı 2002 yılında kaldırdıktan sonra, İtalyan takımını 2003'te Final Four'a taşımıştı. Ataman'ın İstanbul'da bir İtalyan lisesinde eğitim almış olması, yurt dışında çalışmasına yardımcı oldu ve Türk koçların profilini yükseltme fırsatını yakaladı.

Ergin Ataman yurt dışı çalışmaları hakkında, "Koçlarımızın yerel takımlarıyla önemli bir şey kazanma şansı yoktu ve Avrupa'da kendi takımlarınızla hiçbir şey kazanmazsanız kimse sizi başka ülkelerde koç olmaya çağırmaz" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman çok geçmeden Türkiye'ye döndü. 2012 yılında Beşiktaş ile FIBA ​​EuroChallenge'ı, 2016 yılında Galatasaray ile Türkiye'nin ilk EuroCup kupasını kazandı. Ataman'ın gönlünde her zaman Efes'e geri dönmek vardı ve 2017-18 sezonunda bu isteği gerçekleşti. 2017-18 Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde sezonuna 3 galibiyet 9 yenilgi ile başlandıktan sonra üçüncü kez oraya Anadolu Efes'e gelen Ataman önemli bir giriş yapmalıydı.

Ataman, "Bu büyük bir problemdi, ama tamam, bu işe girmeliyim çünkü benim için de kariyerime belki de yeni bir başlangıç olur" diyen Ataman. "Takımı devraldıktan bir ay sonra, sekizinci sırada olan ekip ile kimsenin beklemediği şekilde Türkiye Kupası'nı kazandık."ifadelerini kullandı.

Ataman için bu yeniden bir başlangıç ​​oldu! Takımın EuroLeague sıralamasında sonuncu tamamlamasından bir sezon sonra, Ataman 2019 Final Four'a Efes'i getirdi ve yarı ligde rakip Fenerbahçe Beko'u yendikten sonra kulübün ilk final maçını oynadı. CSKA Moskova ile oynanan bu heyecan verici mücadele de takım ikinci oldu, ancak Anadolu Efes şu anki sezonda liderliğe yükseldi.







